Ingegneria gestionale, congratulazioni al neo dottore Fabrizio D’Amario

“Gestione delle non conformità nel settore manifatturiero“. E’ il titolo della tesi di laurea in ingegneria gestionale discussa questa mattina, da remoto, dal neo dottore Fabrizio D’Amario di Castelguidone. Relatore il professor Maurizio Bevilacqua, correlatrice la professoressa Sara Antomarioni, della facoltà di Ingegneria dell’Università politecnica delle Marche. Al neo dottore in ingegneria gestionale Fabrizio e alla sua famiglia gli auguri e le congratulazioni da parte del cugino Marco e di tutti i parenti e amici. E ovviamente si associa volentieri alle felicitazioni e ai complimenti anche la redazione dell’Eco.

