Ingressi in Molise da Campania e Puglia, posti di controllo alla “frontiera”

I controlli del territorio da parte dell’Arma, anche nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, negli ultimi giorni sono stati anche finalizzati al controllo di persone e veicoli in transito, specie quelli provenienti dalle limitrofe regioni Campania e Puglia.



Proseguiranno senza soluzione di continuità le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati predatori e quelli in materia di sostanze stupefacenti, nonché allo scopo di verificare il rispetto delle diverse e specifiche normative di settore ed in particolare quelle a tutela dei lavoratori; tutto al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio nonché una sempre maggiore percezione della stessa.