Interrotte le ricerche della donna scomparsa, si è presentata spontaneamente in caserma

Le ricerche della donna ritenuta scomparsa nel Chietino sono state interrotte, in quanto la stessa si è spontaneamente recata presso il comando dei Carabinieri di Chieti. Ne dà notizia il Soccorso alpino impegnato, fino a poche ore fa, nelle ricerche. In questo momento i militari la stanno interrogando nel tentativo di appurare l’esatta dinamica dei fatti. La donna era scomparsa da casa, senza lasciare traccia, se non l’autovettura lasciata in sosta sul territorio comunale di Roccamorice. Le operazioni di ricerca, anche in ambiente impervio e montano, sono state condotte da squadre interforze tra Soccorso alpino, Carabinieri e Vigili del fuoco, con l’impiego anche di unità cinofile molecolari.

