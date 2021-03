Investito sull’autostrada A14, muore un uomo di 46anni

Verso le ore 07.50, il Centro Operativo Autostradale di Pescara inviava pattuglia dipendete del Distaccamento Polizia Stradale di Pescara Nord alla progressiva chilometrica 387 carreggiata Nord dell’autostrada A/14 ambito extraurbano del Comune di Francavilla (CH) in quanto si era verificato un incidente stradale con esito mortale.

Sul posto interveniva anche una ambulanza in transito sull’ autostrada con medico a bordo il quale alle ore 08.30 costatava il decesso di un uomo di 46 anni nato a San Severo (FG).



Il tratto interessato all’evento, in salita e con curva ad ampio raggio, è caratterizzato da unica carreggiata a senso unico di marcia causa lavori in corso.

L’investito era partito dal comune dove viveva per aiutare il proprio cugino a far ripartire un mezzo commerciale che ieri sera aveva forato due ruote ed era stato parcheggiato in piazzola in attesa del recupero.

Purtroppo la vittima è stata colpita in pieno, a monte del veicolo appena riparato, mentre cercava di agevolarne la ripartenza effettuando una segnalazione manuale di emergenza. Sopraggiungeva infatti un trattore stradale che per una brusca frenata si intraversava e colpiva in pieno l’uomo uccidendolo.

Il conducente è stato sottoposto dagli agenti della Polizia Stradale immediatamente a controllo con apparecchiatura etilometro il cui esito è stato negativo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.