Kobret, eroina e marijuana, giovane molisano nella rete dei Carabinieri

In tema di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo

e Radiomobile, nel primo pomeriggio di giovedì, nel centro di Bojano,

sorprendevano un altro giovane intento a consumare eroina. L’attività perquisitiva permetteva di rinvenire nelle tasche dei pantaloni altre quattro dosi di Kobret ed una di marijuana, che non si esclude fossero destinate a terzi. Il giovane, 20 anni, veniva segnalato all’Autorità Prefettizia in ragione dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

L’attività di controllo del territorio, sulle linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, prosegue incessante volto ad arginare ogni forma di condotta antigiuridica con particolare riferimento ai reati predatori ed all’incidentalità stradale.

