La Befana porterà in dono i vaccini anti Covid agli alunni della scuola di Castiglione

«Le nuove generazioni sconfiggeranno il Covid». Questo il motto dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino per promuovere l’iniziativa di vaccinazione a scuola dei bambini e dei ragazzi della fascia d’età 5-14 anni.

«La scuola in questi due anni ha fatto tanto per prevenire e contenere l’emergenza epidemiologica. – spiega la dirigente Anna Paolella – Non solo ha accompagnato i bambini e i ragazzi nel percorso di formazione, in presenza e a distanza, ma ha spesso modificato il suo assetto organizzativo per sostenere anche dal punto di vista emotivo e sociale le famiglie.Ha svolto compiti di straordinaria normalità e ordinaria eccezionalità, acquisendo competenze che mai prima le erano state attribuite di promozione e vigilanza nella tutela della salute pubblica. Sono contenta di questa iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa di far parte e di rappresentare una comunità che crede fermamente nella funzione sociale dell’educazione e nel suo ruolo istituzionale. La scuola non solo insegna, ma promuove anche conoscenza civica e azioni di responsabilità individuale e collettiva. Grazie al Direttore del Distretto sanitario, alla Dott.ssa Silvana di Palma e al Comune di Castiglione».

Le modalità di iscrizione dei bambini e dei ragazzi e la documentazione necessaria sono rintracciabili al seguente indirizzo:https://www.iccastiglionemm.edu.it/index.php/1200-le-nuove-generazioni-sconfiggeranno-il-covid