‘La Befana vien di giorno’, tutto pronto a Maiella per l’arrivo della nonnina più famosa d’Italia

Una giornata speciale attende grandi e piccini nel rione Maiella di Agnone: lunedì 6 gennaio, il Comune altomolisano, in collaborazione con l’Istituto scolastico D’Agnillo, i commercianti del posto, la Pro Loco e i Vigili del Fuoco del distaccamento di via degli Emigranti, organizza l’imperdibile Epifania dei bambini, un appuntamento che promette emozioni e divertimento. L’evento, che lo scorso anno ha conquistato il cuore di tutti, previsioni meteo permettendo, culminerà in un momento straordinario: un vigile del fuoco, per l’occasione travestito nella simpatica Befana, si calerà con destrezza dal polo scolastico ‘F.A. Marinelli’. Armata di scopa e con il sacco pieno di regali e dolciumi, la nonnina più amata d’Italia distribuirà doni a tutti i presenti.

L’evento, è stato reso possibile grazie al generoso contributo dei commercianti di Agnone, sempre pronti a sostenere iniziative che rafforzano lo spirito di comunità. In particolare una nota di merito va a Tony Staffoli del supermercato Decò che ha rivestito il ruolo di coordinatore nella preparazione delle classiche calze da donare ai ragazzi. L’invito è aperto a tutti i bambini del circondario, che avranno l’opportunità di salutare la Befana e chiudere in bellezza un periodo natalizio ricco di eventi tra concerti, spettacoli teatrali, serate danzanti e presentazioni letterarie. In definitiva non resta che partecipare numerosi all’iniziativa che sicuramente regalerà sorrisi e tanta magia ai più piccoli… e anche ai grandi.