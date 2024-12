“La Brigata e la Maiella. Suggestioni tra mito e antropologia”, a Casoli il saggio di Daniele Astolfi

Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 17:30, il Cinema Teatro di Casoli ospiterà la presentazione del libro “La Brigata e la Maiella. Suggestioni tra mito e antropologia” del noto autore Daniele Astolfi. Questo volume rappresenta un viaggio evocativo che intreccia realtà e memoria, portando i lettori a scoprire i luoghi dell’entroterra abruzzese attraverso la narrazione della storica Brigata Maiella e delle sue imprese partigiane.

Daniele Astolfi, con il suo stile coinvolgente e profondo, esplora le esperienze umane e culturali che hanno plasmato la popolazione abruzzese, da sempre legata alla protezione della Montagna Madre, la Maiella e, con un utilizzo accurato e sapiente di riferimenti antropologici e documenti storici, ricostruisce un affresco che celebra la forza e la resilienza di un intero popolo.

L’evento sarà un’occasione per immergersi nelle emozioni e nelle storie di coloro che hanno lottato con coraggio per la libertà della propria terra.

L’ingresso è gratuito. Vi aspettiamo numerosi per condividere questo viaggio tra passato e presente nel cuore dell’Abruzzo.