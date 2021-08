La campana della Rinascita dalla pandemia approda al Parlamento europeo

Da Agnone a Bruxelles: il progetto della “Campana della Rinascita dalla Pandemia” approda al parlamento europeo. Durante l’evento “Le campane di Dante”, tenutosi presso la Pontificia Fonderia Marinelli, sono stati svelati i primi dettagli relativi a un progetto di ampio respiro che coinvolge il Comune di Agnone, la Regione Molise e il Parlamento Europeo. L’iniziativa prevede di omaggiare la sede parlamentare europea di Bruxelles, simbolo di coesione e di rappresentanza di tutti i cittadini europei, con la “Campana della Rinascita dalla Pandemia”, interamente realizzata dalla Pontifica Fonderia Marinelli.

«La campana rappresenterà un monumento sonoro, emblema dell’unità e della forza con le quali l’Unione Europea ha risposto all’evento pandemico. Un ricordo unico per celebrare un nuovo inizio colmo di speranza per tutti i cittadini europei» spiega il sindaco di Agnone, Daniele Saia.



L’idea progettuale dell’amministrazione comunale di Agnone ha trovato da subito il favorevole impegno della Regione Molise, dell’Assessorato al Turismo con l’assessore Vincenzo Cotugno e dell’onorevole del Parlamento europeo Aldo Patriciello che hanno già intrapreso interlocuzioni con la famiglia Marinelli



«Adesso è il momento di lavorare con coesione alla realizzazione del progetto, per portare la “Campana della Rinascita dalla Pandemia” a Bruxelles e valorizzare Agnone e il Molise tutto nel meraviglioso scenario istituzionale europeo. – chiude il sindaco Saia – Come successivo passo, un prototipo di campana in piccola scala sarà presentato al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sulla base del quale saranno effettuate valutazioni sulle reali dimensioni che il modello finale dovrà avere per essere posizionato nei pressi della sede parlamentare».