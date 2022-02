La cicogna atterra a Castelverrino e porta in dono la piccola Clara, tanti auguri!!!

Alla faccia della pandemia e addirittura della guerra alle porte dell’Europa, le cicogne continuano a volare. E’ la vita che prevale, è l’umanità che va avanti, è il miracolo della Creazione che si perpetua. E questa volta il simpatico pennuto è atterrato addirittura a Castelverrino, piccolissimo centro dell’Alto Molise, facendo visita, per la seconda volta in pochi anni, alla famiglia Marzaiuolo-Di Tullio. Nel fagottino rosa, segno di speranza in un mondo che invece pensa alla guerra, la piccola Clara, giunta tra l’altro a poche ore dal compleanno del papà Ovidio. La piccina di casa è nata alle ore 22,41 del 24 febbraio presso l’ospedale “San Pio” di Vasto.

«Anche nei momenti più particolari e drammatici che attanagliano la società, bisogna credere nella famiglia e nell’amore, avere fede e fiducia perché alla fine il bene prevale sempre» queste le prime parole, pregne di commozione e di amore, del papà Ovidio alla vista della sua piccola Clara, davvero un dono di Dio e una benedizione. Alla famiglia di Castelverrino, al papà, alla mamma e alla sorellina, ma anche ai parenti tutti, le congratulazioni e gli auguri di ogni bene da parte della nostra redazione. E agli auguri si associa volentieri il direttivo del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo di cui il papà è socio.