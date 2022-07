La cicogna è atterrata sull’ospedale di Vasto e ha lasciato in dono un prezioso fagottino. Immensa la sorpresa per mamma Grațiela Olteanu e papà Radu Paduraru quando lo hanno aperto: un bellissimo bambino di nome Cristian. Alla famiglia, ai nonni che vivono a Schiavi di Abruzzo e ai parenti tutti, che vivono anche in Romania, i più cari auguri di ogni bene dalla redazione dell’Eco.

Correlati