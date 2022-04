La cicogna torna a Schiavi di Abruzzo: è arrivato il piccolo Gabriele, auguri

Ha fatto le ore piccole la cicogna, ma alla fine è atterrata sull’ospedale di Chieti per portare un dono prezioso racchiuso in un fagottino celeste destinato a Schiavi di Abruzzo. Oggi infatti, alle 2.51, è arrivato il bellissimo Gabriele, per la gioia di mamma Michela, papà Mario e del fratellino Doriano. Al piccolo e alla sua famiglia i migliori auguri di ogni bene da parenti, amici e dalla redazione dell’Eco.

