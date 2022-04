La gestione del cervo in Abruzzo, tra conservazione e necessità di controllo

La gestione del cervo nella regione Abruzzo con particolare riferimento al Parco naturale regionale Sirente Velino sull’impronta segnata nel parco nazionale dello Stelvio. E’ il titolo del convegno in programma per sabato 30 aprile presso l’ex chiesa di San Sebastiano nella frazione di Corbellino, a Fagnano Alto (AQ). I lavori, moderati da Franco Recchia, prenderanno avvio alle ore 9 con i saluti di Francesco D’Amore, presidente del parco Sirente Velino e di Igino Chiuchiarelli, direttore del parco medesimo. A seguire gli interventi di Sandro Nicoloso, tecnico faunista Dream che parlerà della gestione del cervo in Italia, tra conservazione e protezione. Sandro Lovari, dell’Università di Siena, tratterà di “cervo e camoscio appenninico, una coesistanza difficile?”.

Luca Pedrotti, Alessandro Gugiatti e Luca Corlatti, tecnici del parco nazionale dello Stelvio relazioneranno sul tema: “Il cervo nel parco dello Stelvio, tra conservazione e necessità di controllo”. A seguire Francesco Riga dell’Ispra affronterà il delicato tema del piano faunistico venatorio della Regione Abruzzo, in particolare sugli aspetti della gestione per le popolazioni di cervo. In chiusura Luigi Palieri, di Telespazio, sulle nuove tecniche di monitoraggio con drone, mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale ai parchi e alle riserve naturali, Emanuele Imprudente.