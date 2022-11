«La guerra è una follia», domani a Castelguidone la scopertura della lapide con le parole di Papa Francesco

Una lapide recante le parole di Papa Francesco contro la guerra sarà scoperta, domattina, a Castelguidone, nei pressi del monumento ai caduti. «La guerra è una follia. Per tutti i caduti dell’inutile strage, per tutte le vittime della follia della guerra, mai più guerre. Da ogni terra si levi un’inca voce: no alla guerra e alla violenza, sì al dialogo e alla pace». Questo il testo della frase del Pontefice che sarà impressa su pietra su proposta della Caritas diocesana di Trivento.

Domattina, in occasione delle celebrazioni dell’unità nazionale e delle Forze armate, la lapide realizzata dall’artigiano Ovio Marzaiuolo di Castelverrino sarà scoperta e inaugurata a Castelguidone. La comunità locale, «fedele alle sue più nobili tradizioni, celebra tale ricorrenza e rende doveroso omaggio ai suoi e a tutti i gloriosi caduti», spiega la commissaria prefettizia Maria Giovanna Maturo.

Il programma della giornata prevede il raduno, alle ore 11, il largo Duca degli Abruzzi e subito dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e la scopertura della lapide con la frase di Papa Francesco «quale atto simbolico, proposto dalla diocesi di Trivento e condiviso dai Comuni, per la promozione della cultura della Pace» continua la commissario Maturo. La lapide sarà benedetta dal parroco, don Alberto Conti, e dal vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo.