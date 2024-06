La Lega di Patriciello “spacca l’Italia”: l’autonomia differenziata è legge (video)

Con 172 voti a favore e 99 contrari, la Camera dà il definitivo via libera al ddl Calderoli (Lega) che prevede la possibilità di trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento. Ad essere maggiormente colpiti dalla nuova iniziativa parlamentare, le regioni del Sud già in grande affanno per la gestione dei servizi quali sanità, trasporti e scuola. Al nuovo disegno di legge forti critiche dalle opposizioni con il Pd pronto a promuovere un referendum popolare. Di seguito gli interventi degli onorevoli Elly Schlein (Pd) e Alfonso Colucci (M5S).

