La melannurca a supporto del progetto “CoScienze gastronomiche, cucina solidale ad Agraria”

«La Melannurca Campana IGP ha cominciato già da tempo una proficua collaborazione col mondo accademico. Credo nelle sinergie». Così il presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP, Giuseppe Giaccio, in merito al sostegno dato ad un progetto realizzato nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Napoli Federico II dal titolo “Cucina Solidale ad Agraria”.

“Co-Scienze Gastronomiche. La cucina solidale di Agraria” è il nuovo progetto della Federico II che prevede la realizzazione e la distribuzione di pasti per persone meno abbienti. L’obiettivo è di diffondere la cultura del mangiar bene nel segno della salute e della solidarietà. Una cucina sana ispirata alla dieta mediterranea senza sprechi, con prodotti eccellenti del territorio e menù studiati per offrire il giusto equilibrio tra sapori tradizionali e corretto apporto alimentare. Il Prof. Claudio Di Vaio, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, ringrazia il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana per la disponibilità mostrata ad appoggiare il Progetto “Cucina Solidale” del Dipartimento di Agraria di UNINA.