La pioggia non ferma lo sport: medico vince la prima Granfondo Mtb di Agnone

Nonostante la pioggia, oggi non è stata affatto una brutta giornata per Agnone. La prima edizione della Granfondo MTB Atene del Sannio – Città di Agnone, nata dalla collaborazione tra Comune di Agnone e Molise Cycling Team ASD, ha animato le strade cittadine permettendo ai partecipanti di competere in una gara mozzafiato immersi nella meravigliosa natura dell’Alto Molise.

«Ad avere la meglio, classificandosi al primo posto, l’atleta Luigi Ferritto, medico di Piedimonte Matese già Campione Italiano nella categoria Master 2 che si è complimentato con la nostra cittadina e che ringrazio per la determinazione e per la partecipazione. – dichiara il sindaco Daniele Saia – Non solo mountain bike, ma anche pallavolo. Un bel segnale di ripresa delle attività sportive è arrivato anche dal memorial di volley dedicato a Raffella De Simone che si è tenuto questo pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport. Senza dimenticare, in ambito sportivo, la vittoria della Polisportiva Olympia Agnonese sull’U.S. Venafro. Inoltre, sotto il profilo culturale, il Teatro Italo Argentino ha continuato la sua attività cinematografica oggi pomeriggio, dopo la ripartenza di ieri, con la proiezione del sequel di Space Jam. Una giornata piena di notizie positive e di ripartenza per la nostra comunità. È proprio il caso di dirlo: non è mai tutto grigio».