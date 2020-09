La segretaria del Pd e Di Nucci trainano la vittoria del candidato sindaco Saia

Sono Michela Cerbaso, segretaria del Pd di Agnone, e il medico Giovanni Di Nucci i due cavalli di razza che stanno trainando verso la vittoria la lista collegata al candidato sindaco Daniele Saia.

Praticamente in vantaggio in tutte le sezioni, in alcuni casi con il doppio dei voti dello sfidante Vincenzo Scarano, l’esponente del centrosinistra Saia sta beneficiando delle numerose e crescenti preferenze che arrivano per il dottor Di Nucci e per la giovane e dinamica segretaria del Pd agnonese.

Pesantemente ridimensionato il centrodestra agnonese, forse complice l’errore di aver scelto un candidato sindaco “straniero” ancora una volta.