L’assessore Magnacca al sottosegretario ai Trasporti: «Prioritaria la messa in sicurezza della fondovalle Trignina»

Ha ribadito l’impegno del presidente Marco Marsilio nel campo della modernizzazione delle infrastrutture in Abruzzo l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, nel salutare il sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, ieri nell’aula consiliare del Comune di Vasto.

La Magnacca ha evidenziato l’importanza della filiera istituzionale con il governo Meloni per la crescita e lo sviluppo dell’Abruzzo al fine di ulteriori risorse per gli interventi infrastrutturali in provincia di Chieti per «sostenere l’economia di questo territorio in una visione di modernità» rimarcando la necessità di un ulteriore impegno per la messa in sicurezza della fondovalle Trignina e la Statale 16 nel tratto Vastese.

«Questo ci consentirebbe di sottoscrivere un accordo di confine con il Molise per fare massa critica. Intervento che consentirebbe la transitabilità delle merci con il Tirreno e prioritariamente la messa in sicurezza dei nostri cittadini che percorrono più volte al giorno la Statale 650».

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , ha assicurato Ferrante, sta realizzando interventi importanti per il porto di Vasto, con risorse per oltre 60 milioni di euro, «perché dal suo sviluppo dipende la competitività del territorio». «È un hub strategico sul piano economico e logistico, che deve esprimere il suo potenziale anche in termini di intermodalità. Le infrastrutture abruzzesi hanno un ruolo determinate non solo per la crescita della regione, ma anche per il rilancio dell’intera area centro-adriatica».

«Per tali ragioni, ho voluto visitare anche la sede della Guardia Costiera di Vasto, dove è stato accolto dal Comandante Stefano Varone e dal Comandante della sovraordinata Capitaneria di porto di Ortona, Dario Ambrosino. Ho potuto apprezzarne impegno e mole delle tante attività che, quale interfaccia del MIT, quel Comando svolge sul territorio, quale garante della sua sicurezza. Stiamo avviando una stagione di investimenti mirati sull’ambito portuale di Vasto che prevedono il potenziamento delle sue infrastrutture e il miglioramento dell’accessibilità stradale con risorse per oltre 8,5 milioni di euro. Altri 50 milioni di euro, la metà dei quali a valere su fondi Fsc, sono destinati a interventi per il completamento dell’ultimo miglio ferroviario, per rendere lo scalo sempre più interconnesso e multimodale».

«Anche l’aeroporto di riferimento dell’area chietina, quello di Pescara, è interessato da interventi importanti come i lavori di prolungamento della pista di volo appena avviati e finanziati con 7.5 MLN € con fondi FSC. Ricordo che, grazie all’accordo di Coesione firmato con la Regione, il Governo ha stanziato in totale più di 1,15 miliardi di euro per l’Abruzzo che consentiranno di realizzare opere fondamentali. Gli interventi che stiamo mettendo in campo dimostrano che la crescita dei territori passa dalle infrastrutture».