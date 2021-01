L’Atc Chietino-Lancianese azzera indennità e rimborsi per il comitato di gestione

«In questo periodo di difficoltà e di ristrettezze per tutti, considerato anche il continuo calo di iscrizioni da parte dei cacciatori, abbiamo inteso lanciare un segnale, forse piccolo, ma concreto: su mia personale proposta abbiamo azzerato tutti gli emolumenti e i rimborsi spese a tutti i componenti del Comitato di gestione dell’Atc».

L’avvocato Giuseppe Scolavino, presidente provinciale EkoClub Chieti

Così Giuseppe Scolavino, consigliere del Coges dell’Atc Chietino Lancianese e presidente provinciale dell’EkoClub Chieti. Nella giornata di ieri, in video conferenza, si è tenuta una seduta del Comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia. Il consigliere Scolavino ha formalizzato la sua proposta di azzeramento di tutti gli emolumenti e i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Coges e la stessa è stata approvata.

«Queste sono attività che si fanno per passione, perché siamo cacciatori da generazioni e abbiamo a cuore le sorti e il futuro dell’attività venatoria, non certo per soldi. – precisa Scolavino – Almeno in questo periodo di difficoltà credo sia stato doveroso dare questo piccolo segnale al mondo venatorio».

Francesco Bottone