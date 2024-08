Latitante per anni in Romania, rientra nel Chietino e viene arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Chieti, nella serata di ieri, in questo centro, a seguito di attività info-investigativa ha proceduto al rintraccio di un uomo di 58 anni, cittadino italiano, destinatario di un Ordine di Carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo lo stesso espiare la pena residua pari a 9 anni 5 mesi e 9 giorni di reclusione, in quanto condannato in via definitiva con varie sentenze per i delitti di falso materiale, guida senza patente, ricettazione e riciclaggio.

Grazie all’attività informativa svolta dalla Squadra Mobile, si apprendeva che il soggetto, irreperibile sul territorio nazionale dal 2020, allorché si sottraeva all’esecuzione di un precedente Ordine di carcerazione per espiazione pena, aveva trascorso gli ultimi anni in Romania, ma recentemente era tornato a Chieti. I successivi accertamenti e le incessanti ricerche svolte dal personale operante permettevano di rintracciarlo in questo territorio, mentre si trovava all’interno di una rivendita di autovetture. Da segnalare che lo stesso, alla vista degli operatori, aveva tentato di allontanarsi dal posto, al fine di far perdere le proprie tracce, ma veniva prontamente bloccato. Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di Chieti per l’espiazione della pena.