Lavoratori in nero sul cantiere: 77mila euro di sanzioni. Un operaio percepiva anche il reddito di cittadinanza

Al lavoro in un cantiere edile nonostante percepisca il reddito di cittadinanza. Un operaio e il suo datore di lavoro finiscono nei guai. Controlli a tappeto, in tutti i centri della provincia di Isernia, anche nei centri montani dell’Alto Molise, da parte del personale del Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri, coadiuvati dagli uomini della territoriale messi a disposizione dalle diverse stazioni. In un comune a ridosso dell’Alto Molise i Carabinieri del Nil hanno riscontrato diverse anomalie e violazioni di legge e normative in un cantiere edile. I controlli hanno riguardato in particolare il rispetto delle normative volte a garantire la sicurezza sul lavoro degli operai. All’esito di tali controlli i militari e il personale operante provvedevano alla sospensione di un cantiere per violazioni del dlgs 81/2008 in relazione alla legge 146/2021, con relativa segnalazione all’autorità giudiziari del titolare dell’impresa. In particolare, durante l’accertamento, venivano sottoposti a controllo sei lavoratori, quattro dei quali risultati in nero, senza alcun contratto. Uno di questi, inoltre, ai successivi controlli al terminale da parte del Nil, è risultato percettore di reddito di cittadinanza. La sua posizione è ora al vaglio degli uomini del Nil per gli eventuali successivi provvedimenti. All’esito della ispezione sul cantiere sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre settantasettemila euro.

