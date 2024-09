Lavoro, come dare una svolta al tuo inglese per migliorare la carriera professionale

Praticamente tutti i settori, padroneggiare al meglio l’inglese è fondamentale. Anche se si parte da un buon livello, nei casi in cui, per esempio, si punta a un avanzamento di carriera, è molto utile agire per migliorare la situazione. Come riuscirci? Scopriamo assieme qualche consiglio pratico che può rivelarsi molto utile.

Tira giù dalla libreria i vecchi manuali della scuola

Sì, anche se è passato tanto tempo, hanno ancora il loro perché. Il principale vantaggio riguarda la semplicità, aspetto di massima importanza quando si deve riprendere a studiare dopo diversi anni e, comprensibilmente, non si ha più la mente fresca come quando non si lavorava.

Coinvolgi un collega

Se c’è un collega con cui condividi il percorso di carriera e avete obiettivi affini per quanto riguarda il futuro lavorativo, coinvolgilo nel tuo progetto di miglioramento del livello d’inglese. Quando si studia in due o più, diventa decisamente più agevole raggiungere i vari step grazie alla condivisione di problemi e dubbi.

Iscriviti a un corso di business english

Iscriversi a un corso di business english può sembrare una scelta scontata quando si punta a migliorare la padronanza della lingua in vista di un avanzamento di carriera. Non lo è così tanto o, più che altro, non lo è quella della scuola a cui affidarsi. Le offerte sul mercato sono a dir poco numerose. Un consiglio utile prevede il fatto di orientarsi verso realtà che, come Wall Street English, ricorrono al metodo naturale, ossia quello che si chiama in causa quando si deve imparare la propria lingua madre (questa celebre scuola, inoltre, per il mese in corso propone una promozione molto interessante, che mette in palio un voucher per un volo aereo per due persone). Un altro criterio di grande importanza riguarda l’approccio didattico focalizzato su ambiti legati sia alla vita reale, sia all’intrattenimento – per esempio le serie tv – due leve su cui puntare per permettere al discente di apprendere senza stress.

Preparati per una certificazione internazionale

Un altro suggerimento da tenere presente quando ci si concentra sull’inglese per prepararsi a un avanzamento di carriera riguarda le certificazioni. Iniziare il percorso di studi per ottenerne una – ci sono diversi test gratuiti che si possono fare online per esercitarsi – è una soluzione molto utile per ottimizzare il mindset nell’ottica di un determinato obiettivo e per lavorare su diverse abilità. Come forse già sai, le certificazioni sono diverse. Scegline una che, in futuro, potrebbe permetterti di lavorare nell’eventuale Paese estero con il quale l’azienda presso cui lavori ha rapporti di business. In molti casi, il trasferimento presso le filiali estere è considerato il culmine della crescita professionale.

Leggi quotidiani in inglese

Per quanto possibile, orientati verso testate con una linea editoriale lontana dalle tue visioni sull’attualità. In questo modo, il miglioramento dell’inglese rappresenterà una sfida ancora più interessante.

Imposta i social in inglese

Quante volte guardi i social al giorno? Sicuramente tante! Che si tratti di Facebook o di Instagram, impostarli in inglese ti permetterà di apprendere in maniera automatica un numero di nuovi termini davvero molto alto. Su LinkedIN, partecipa a discussione in lingua sui gruppi in cui si trattano i temi con i quali hai a che fare per lavoro.

Ragiona per obiettivi ben formati

Per dare una vera svolta al tuo inglese nell’ottica di un avanzamento professionale, impara a ragionare per obiettivi ben formati. Definisci una scadenza che sia realistica, visualizza mentalmente come ti vorresti sentire una volta raggiunto il goal finale – l’avanzamento di carriera – e valuta se il tuo percorso è compatibile con il tuo equilibrio professionale e personale. Ogni giorno, scrivi su un quaderno tre miglioramenti concreti che hai fatto e gli aspetti sui quali, invece, puoi lavorare.