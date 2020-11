Lavoro: il Comune di Poggio Sannita assume un operaio professionale

Con determinazione direttoriale n. 202 del 17/11/2020 il direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un avviso per l’avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987, di una unità a tempo indeterminato e pieno – Operaio professionale per l’Area Tecnica – presso il Comune di Poggio Sannita, che sia in possesso delle seguenti qualifiche: patente di guida categoria “B”.



Tale determinazione ed il relativo Avviso sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – Albo Pretorio – all’indirizzo http://www.moliselavoro.it/albo.php.

Le domande dovranno essere inoltrate direttamente dall’interessato/a dal giorno 23 novembre 2020 al 30 novembre 2020, attraverso l’invio della propria candidatura mediante PEC all’indirizzo istituzionale cpi.isernia@pec.moliselavoro.it per manifestare la propria adesione all’avviso pubblico e consentire all’ufficio di individuare gli aventi titolo.