Lavoro: l’Arta Abruzzo selezione tre tecnici professionali, il bando per partecipare

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI N.3 (TRE) UNITÀ DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI CCNL COMPARTO SANITÀ (TRIENNIO 2019-2021) DI CUI N. 2 PER IL “PROGETTO STRATEGIA MARINA 2024-2026” E N. 1 PER IL PROGETTO “DIGHE: GESTIONE INVASI E PIANI OPERATIVI”.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:

n. 2 (due) posti di Collaboratore Tecnico Professionale, Area Professionisti della Salute e Funzionari, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali), per la durata di 12 (dodici) mesi eventualmente prorogabili nei termini di legge per l’attuazione dei Piani Operativi della Strategia Marina – sede di lavoro presso il Distretto Provinciale di Pescara;

n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico Professionale – Area Professionisti della Salute e Funzionari, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022 a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali), per la durata di 12 (dodici) mesi eventualmente prorogabili nei termini di legge per l’attuazione del Progetto “Dighe: Gestione Invasi e Piani Operativi – sede di lavoro Distretto Provinciale di L’Aquila;

Il presente Avviso è pubblicato sulla “Piattaforma unica di reclutamento” INPA e sul sito internet dell’ARTA Abruzzo nella sezione bandi di concorso.

Scadenza: La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma unica di reclutamento” (https://www.inpa.gov.it) e il termine di presentazione è mercoledì 26 febbraio 2025.