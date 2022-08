Lavoro nero in Alto Molise, il Nil dell’Arma sospende due attività: sanzioni per 31mila euro, due denunciati

Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Isernia in azione in Alto Molise, nell’ambito di controlli ad esercizi pubblici di ristorazione. Sotto la lente dei militari il rispetto delle normative in materia di sicurezza del lavoro. Nei giorni scorsi anche alcuni locali di Agnone sono stati sottoposti a controllo da parte del personale del Nil, unitamente ai militari della territoriale. All’esito di tali controlli gli operanti provvedevano alla sospensione di due attività commerciali per gravi violazioni delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con relativa segnalazione all’autorità giudiziaria competente dei titolari delle attività. Al termine dell’operazione sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa trentuno mila euro. Durante l’accertamento è emerso che ben cinque lavoratori erano privi di assunzione, quindi lavoravano in nero.

Correlati