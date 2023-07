Lavoratore in nero nel locale scoperto dal Nil, maxi sanzione da trentamila euro a Capracotta

Con l’arrivo della stagione estiva si intensificano i controlli dei Carabinieri della specialità Nil, Nucleo ispettorato del lavoro di Isernia, al fine di prevenire abusi e condizioni di sfruttamento dei lavoratori, anche e soprattutto i cosiddetti stagionali.

Nell’ambito di tali controlli, estesi a tutta la provincia di Isernia, i militari Nil, coadiuvati dai colleghi della territoriale di Capracotta, hanno passato al setaccio alcune attività pubbliche ubicate sul “tetto” dell’Alto Molise. Proprio nel corso di tali verifiche i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno comminato una pesante sanzione amministrativa, trentamila euro circa , perché dei quattro lavoratori trovati in servizio in una attività di somministrazione, uno di questi è risultato irregolare. Pertanto è scattata la maxi sanzione prevista nei casi di lavoro nero. Lo stesso esercizio di somministrazione è inoltre stato sospeso per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.