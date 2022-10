“Le casette degli angeli” a Schiavi di Abruzzo dedicate agli orfani del femminicidio

Tornano “Le casette degli angeli“, quest’anno dedicate agli orfani di femminicidio. A Schiavi di Abruzzo, per il quarto anno consecutivo, si rinnova a cura del “Centro Italico Safinim APS”, l’antico rito dedicato ai defunti con l’evento de “Le casette degli angeli”. Un’antica tradizione che era andata in disuso da decenni nel paese dell’Alta Valle del Trigno. Con materiali di risulta e tanta fantasia, i bambini e le famiglie della comunità, realizzano delle casette all’interno delle quali posizionare dei lumini votivi in memoria dei cari defunti.

A partire da domenica 30 ottobre e per tutto il mese di novembre, l’associazione e le famiglie del centro montano invitano a posare, da tutto l’Abruzzo e non solo, la vostra casetta sulla scalinata della pineta “La Rotonda”. «L’intento è quello di continuare a far rivivere l’antica usanza del paese e di rendere sempre più scenografica la gradinata. Per questo ci serve il vostro contributo, anche quest’anno i protagonisti sarete voi! – spiegano dall’associazione culturale – Affinché la partecipazione all’evento sia il più possibile numerosa, vi preghiamo di condividere l’evento con i vostri amici. Quest’anno l’evento è dedicato agli orfani di femminicidio».

Informazioni di contatto: info@safinim-aps.it – Tel.: +39 338 353 24 84 (Vittorio) | +39 339 122 89 72 (Valentina) | +39 331 602 63 76 (Marco)