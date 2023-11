Le Ndocciate del 9 e 24 dicembre dedicate alla memoria di Pietro De Santis

Le Ndocciate dell’Immacolata Concezione (9 dicembre) e quella della vigilia di Natale (24 dicembre) saranno dedicate alla memoria di Pietro De Santis, storico capogruppo della contrada ‘Colle Sente’ scomparso il 7 maggio scorso a causa di un infarto. E’ quanto proposto dai responsabili dei cinque gruppi durante l’incontro organizzativo avuto ieri l’altro nella sala conferenze di Palazzo Verdi in vista dei due eventi del fuoco che caratterizzeranno il periodo natalizio. Artigiano del ferro, agnonese doc, cordiale, amato e ben voluto da tutti, Pietrino, come tutti amavano chiamarlo, è stato un grande animatore della vita sociale nonché tra i principali responsabili della contrada ‘Colle Sente’ che ogni anno partecipa al rito del fuoco più imponente al mondo. Innumerevoli gli aneddoti sull’Agnone di un tempo di cui è stato leggendario protagonista. “E’ un piccolo ma doveroso riconoscimento ad un grande uomo e maestro artigiano che tanto amava la sua Agnone” le parole espresse durante la riunione dai contradaioli, indiscussi interpreti della Ndocciata, ormai famosa in tutto il globo.

