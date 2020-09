Le preaperture bloccano anche l’addestramento cani da caccia

Allenamento e addestramento dei cani da caccia, la Regione Abruzzo ha fornito delle precisazioni e delle spiegazioni ai cacciatori.

Il comma 9 dell’art. 43 della L.R. 10/2004 espressamente dispone che: “L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti trenta giorni prima dell’apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario venatorio”. Il calendario venatorio per la stagione 2020-2021 stabilisce che “l’allenamento dei cani da caccia è consentito dal 2 settembre 2020″. Tale disposizione del calendario, congiuntamente a quanto stabilito dall’articolo 43 citato, comporta che l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia sono consentiti dal 2 settembre 2020 ma restano vietati nelle giornate in cui si esercita l’attività venatoria a qualunque titolo. Quindi stop all’addestramento cani nelle giornate di ieri e di oggi dedicate alla contestata e inutile pre-apertura. Ma davvero c’è qualche cacciatore, in Abruzzo, interessato a sparare alle cornacchie e alle gazze in appostamento?