L’Eco de l’Alto Molise – Vastese torna in edicola con un nuovo e avvincente numero

Si torna in edicola. E’ in stampa e tra qualche giorno in distribuzione il nuovo numero de l’Eco Alto Molise – Vastese, versione cartacea. Dodici pagine dove si affrontano le problematiche del territorio sempre più alle prese con il devastante fenomeno spopolamento e della mancanza di servizi. Un’area dimenticata da classe politica e istituzioni che, tuttavia, della parola resistenza fa il suo cavallo di battaglia.

A poco più di un mese dal Natale, il mensile edito dal Cenacolo Culturale ‘Camillo Carlomagno’, al suo quarantesimo anno di attività, pubblica nuovi approfondimenti, interviste, curiosità che hanno caratterizzato le ultime settimane. La redazione, ancora una volta, invita lettori e abbonati a restare vicino alla testata, una voce libera nel campo dell’informazione che continua a riportare fatti, denunciare, proporre. Aiutateci a perseverare nella mission!