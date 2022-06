Legalità: Laura e Gian Carlo Caselli ospiti della Caritas a Pietrabbondante

“Cucire il presenta al passato per non dimenticare”. E’ il titolo dell’evento culturale organizzato dalla Caritas diocesana di Trivento e dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” che avrà luogo sabato 2 luglio a Pietrabbondante, presso la sala del Consiglio comunale, a partire dalle ore 18. Un appuntamento che ha avuto il patrocinio del Comune di Pietrabbondante al quale prenderanno parte, in qualità di ospiti e relatori, Laura e Gian Carlo Caselli.

«Questo è il primo evento in programma in Alto Molise per fare memoria delle stragi di mafia. – spiega don Alberto Conti, direttore della Caritas e fondatore della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” – Il secondo ci sarà il 21 luglio con Salvatore Borsellino in collegamento da Palermo in via D’Amelio. Il terzo a Villacanale di Agnone il 4 agosto con don Luigi Ciotti e il quarto a Castelguidone, in Alto Vastese, con la giornata della legalità in fase organizzativa».