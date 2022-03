Lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia, trentenne in manette

Gioia dei Marsi (AQ). I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 30enne in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila. L’uomo, residente in un pese della Marsica, è stato raggiunto dai militari nella propria abitazione e, in forza della condanna irrevocabile inflitta, è stato arrestato e posto ai domiciliari per scontare una pena detentiva per i reati di lesioni aggravate e maltrattamenti verso i familiari.

I fatti contestati risalgono agli inizi del 2013 e fino ai primi mesi del 2017. Le indagini furono svolte dai carabinieri a seguito delle denunce dei familiari conviventi che chiesero aiuto direttamente ai carabinieri della Stazione.

Il processo penale instaurato a carico dell’uomo si è concluso con la condanna definitiva sorretta dai numerosi elementi di prova raccolti e concretizzatisi nel corso dei vari gradi di giudizio.

Il condannato dovrà scontare la pena prevista di 1 anno e 8 mesi di reclusione in detenzione domiciliare.