“L’essenza del carcere”: tra principi costituzionali, quotidianità e stereotipi

Parlare del carcere è necessario. Voci di dentro, associazione attiva da oltre 10 anni nelle carceri di Chieti e Pescara, con laboratori per i detenuti e con progetti di integrazione durante e post carcere, prova a farlo. Il carcere è purtroppo un tabù e finisce alla ribalta solo in occasione di episodi drammatici e negativi, come pestaggi, suicidi o rivolte. Ma parlare del carcere è necessario. È necessario inquadrare natura e problemi nella giusta prospettiva, andando all’essenza vera del carcere. Qual è questa essenza? Quella di un’esperienza di sofferenza, un luogo e un percorso esistenziale meramente afflittivo della pena, nel senso morale, fisico e psichico della persona, e che purtroppo non riesce ad essere altro, annullando anche ogni finalità di sicurezza sociale della reclusione, dato l’alto tasso di recidiva di chi esce.

Sul tema si terrà il prossimo 23 ottobre alle ore 17,00, presso l’ex Tempietto del Tricalle, oggi Centro di produzione culturale Tricalle Sistema Cultura, l’incontro pubblico L’essenza del carcere, organizzato da Voci di dentro in collaborazione con Mirare cooperativa di comunità urbana Scarl e la Camera Penale di Pisa. L’incontro e la mostra puntano a mettere sotto gli occhi della collettività, che del carcere ha una lettura deformata anche dai media, problemi vecchi e ancora attuali: principi costituzionali, sistemi di norme e regolamenti, realtà delle strutture detentive, figure professionali, quotidianità, stereotipi. La verità nuda – nelle 50 foto della Camera penale di Pisa, esposte in mostra, e pubblicate anche negli ultimi due numeri della Rivista Voci di dentro – è quella di un contenitore avvilente per un’umanità che più che di umani sembra fatta di dannati, di “scarti sociali”.

Relatori:

Sandro Bonvissuto, scrittore, autore di “Dentro”

Mauro Armuzzi, scrittore e artista musicale, autore di “Santa Suerte. Una storia Underground”

Serena Caputo, avvocato, Vicepresidente della Camera Penale di Pisa, coautrice del Progetto fotografico “Come polvere sotto il tappeto

Dario Esposito, agente di polizia penitenziaria, scrittore, autore di “Oltre le sbarre”

Francesco Lo Piccolo, giornalista, Voci di dentro

Giuseppe Mosconi, Professore ordinario di Sociologia del diritto, Università di Padova

Elisa Mauri, psicologa clinica, psicoterapeuta, autrice di “Perché il carcere?”

Liliana Montereale, criminologa, psicologa penitenziaria

Stefano Pallotta, Presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo

L’incontro sarà moderato da Claudio Tucci, giornalista, Voci di dentro e Antonella La Morgia, consulente comunicazione, Voci di dentro, membro di Sulleregole.

Iniziativa nell’ambito del progetto News No Fake – Voci contro il virus, finanziato da Regione Abruzzo. Con la partecipazione di Ministero del Lavoro, Regione Abruzzo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, Tricalle Sistema Cultura, Cooperativa Mirare, Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Csv Abruzzo.