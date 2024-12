Lettera al Papa per la nomina del nuovo vescovo di Trivento, la precisazione degli estensori

Riceviamo a pubblichiamo:

“Una lettera aperta, indirizzata a Papa Francesco, elaborata nel corso di un’assemblea tenuta a Trivento (CB) lunedì 23 dicembre da fedeli che «si rivolgono al Pontefice per chiedere la nomina del nuovo vescovo della diocesi». Un tempo di queste incombenze si occupava direttamente lo Spirito Santo, ma anche la terza persona della Trinità è stata messa da parte dai gruppi WhatsApp dei fedeli che pretendono di dettare legge all’interno dei sacri palazzi del Vaticano o addirittura nella testa del Pontefice regnante, come se fosse possibile governare la Chiesa universale alla stregua di una sorta di assemblea di condominio.”

Questo la forma testuale con cui il 25 dicembre 2024 l’Eco dell’Alto Molise ha introdotto la lettera elaborata da un gruppo iniziale di cinquanta persone con cui si rivolgono a Papa Francesco semplicemente per chiedere la nomina del nuovo vescovo nella diocesi vacante di Trivento (CB).

Scrivere quanto sopra riportato ovvero “che pretendono di dettare legge all’interno dei sacri palazzi del Vaticano o addirittura nella testa del Pontefice regnante, come se fosse possibile governare la Chiesa universale alla stregua di una sorta di assemblea di condominio” è una gratuita lettura e interpretazione della lettera al Papa da parte dell’estensore di tale introduzione alla stessa con cui si insinuano negli elaboratori e firmatari della missiva al Pontefice intenzioni e volontà che non appartengono loro e infatti non sono leggibili in nessun passaggio del testo inviato all’Eco dell’Alto Molise-Vastese come agli altri organi d’informazione, ma sono solo nell’insinuazione di chi in maniera malevola tenta di leggere disegni e determinazioni mai espresse.

Proprio perché quanto sopra ci appare assai grave nell’interpretazione manipolativa del testo, chiediamo al direttore della testata giornalistica una rettifica immediata.

Nella Putaturo

don Francesco Martino

Umberto Berardo