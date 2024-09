LetteraT – Premio Emanuele Ciafadini, cinquantacinque le poesie in concorso

La cerimonia di premiazione del concorso di poesia “LetteraT – Premio Emanuele Ciafadini” si terrà a Trivento il 28 settembre alle ore 18, presso il centro polifunzionale del comune, sito in via G. Marconi.

Il concorso, indetto dalla Pro Loco Terventum e dal Comune di Trivento ha come obiettivo la valorizzazione di talenti nascosti di tutte le età e la promozione del territorio attraverso il potente veicolo della poesia, avvicinando anche i più giovani.

La cospicua partecipazione, con la presentazione di ben 55 opere, è già da ritenersi un successo, trattandosi di una nascente iniziativa.

Al termine della cerimonia, allietata da intermezzi musicali della maestra di violino, Flavia Civico, saranno proclamati i vincitori, decretati dalla giuria, composta da:

Dott. Giuseppe Natilli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento;

Prof.ssa Tiziana Campo; docente liceale di discipline letterarie;

Dott.ssa Paola Di Toro giornalista e scrittrice di poesie.

Il programma della premiazione, come da locandina in allegato, vedrà tra gli ospiti anche la nipote del letterato triventino, Dott.ssa Margherita Taddei, magistrato, la Prof.ssa Antonella Presutti, Presidente di Molise Cultura ed il sig. Tonino Fossaceca, cultore di storia locale; a moderare gli interventi l’assessore alla cultura di Trivento Prof.ssa Elisa Marianacci e la Dott.ssa in Giurisprudenza Giulia Vasile, con la partecipazione attiva degli alunni dell’Istituto “Nicola Scarano”.