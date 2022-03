“Lezioni di piano” con la solista Gilda Buttà collaboratrice amatissima di Morricone

Inizia con la produzione “Lezioni di piano” il mese di aprile dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che sarà in concerto sabato 2 aprile alle 18 all’Aquila presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” e domenica 3 aprile alle 18 a Tortoreto nell’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village.

Sul podio dell’ISA, il direttore residente dell’Orchestra, il M° Marco Moresco, pianista, compositore e docente presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, con all’attivo numerose opere liriche a capo di formazioni orchestrali nazionali e internazionali e una importante discografia.

Solista ospite la celebre pianista Gilda Buttà attivissima sui palcoscenici italiani e internazionali e per oltre 30 anni collaboratrice amatissima di Ennio Morricone e dedicataria di molte sue opere.

In programma The Piano Concert di Michael Laurence Nyman (dalla colonna sonora del film Lezioni di piano di Jane Campion), la suite per orchestra Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel e la Petite Suite di Claude Debussy.

Grande protagonista della produzione è il pianoforte, in un viaggio musicale che a ritroso percorre il XX secolo, dalle suggestioni impressionistiche e baroccheggianti di Debussy e Ravel alla musica ipnotica di Michael Nyman. In realtà è solo nel brano di Nyman che il pianoforte occupa realmente la scena, in quanto i brani dei due autori francesi, originali per pianoforte, sono qui proposti in altrettante versioni orchestrali che ne esaltano il fascino e per questo entrate stabilmente nel repertorio sinfonico.

Con il concerto di sabato 2 aprile, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese inaugura una promozione riservata al capoluogo abruzzese: per tutto il mese di aprile i biglietti per i concerti all’Aquila avranno il costo speciale di un euro. «Una maniera – ha spiegato nei giorni scorsi il M° Bruno Carioti, presidente ISA – per ringraziare il pubblico aquilano che in negli ultimi due anni ha pazientemente seguito le attività della nostra Orchestra nonostante le difficoltà e le criticità che la pandemia ha comportato».

La promozione riguarderà i concerti di Sabato 2 aprile, Sabato 9 aprile, Venerdì 15 aprile e Sabato 23 aprile. Tutti si svolgeranno alle 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”.

I biglietti saranno acquistabili presso il Botteghino del Ridotto del Teatro Comunale aperto due ore prima del concerto.

Per il concerto di Tortoreto del 3 aprile, invece, i biglietti avranno il prezzo regolare e sono acquistabili – oltre che presso l’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village a partire da un’ora prima del concerto (ore 17.00) – anche online all’indirizzo: https://www.i-ticket.it/eventi/lezioni-di-piano-isa-tortoreto-biglietti.

Per informazioni è possibile contattare il numero dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: 0862.411102.