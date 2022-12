Libera Caccia Cheti: Campitelli presidente provinciale, vice Scarpone, Palmieri e Almonte

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea provinciale della Libera Caccia Teatina per eleggere il nuovo presidente dopo la prematura scomparsa dell’amato Concezio Mammarella, che per quasi quarant’anni era stato alla guida della segreteria provinciale di Chieti, divenendo punto di riferimento per i tanti associati della stessa provincia e non solo.

«Dopo l’enorme perdita che ha colpito la nostra associazione, – spiega Antonio Campitelli – l’ufficio di presidenza nazionale mi ha nominato come commissario straordinario per seguire tutte le procedure di avvicendamento e i passaggi amministrativi e burocratici della segreteria provinciale e riportare l’associazione ad eleggere un nuovo presidente entro fine anno. Tuttavia, essendoci ancora diversi passaggi da portare a termine, e diversi aspetti da pianificare, lo stesso ufficio di presidenza nazionale, e tutti i circoli comunali, mi hanno confermato l’incarico eleggendomi presidente provinciale all’unanimità. Sarò alla guida quindi della segreteria provinciale di Chieti fino al completamente del mandato elettivo e al rinnovo delle cariche quadriennali che si terrà ad inizio 2024, portando avanti questo periodo di transizione verso l’elezione di un nuovo presidente provinciale che, tengo a sottolineare, non sarò io in quanto ho già espresso la mia impossibilità a ricandidarmi fra un anno e mezzo. Oltre alla mia persona, sono stati eletti vicepresidenti provinciali, Marco Scarpone, Gianluca Palmieri e Roberto Almonte, che avranno un ruolo fondamentale per il futuro avvicendamento, e per l‘operatività sul territorio. Ringrazio tutti i circoli e l’ufficio di presidenza per la rinnovata fiducia, e spero di portare avanti un lavoro proficuo e costruttivo di crescita associativa pluralistica, per pianificare il futuro dell’associazione nella provincia di Chieti».