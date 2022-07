Liberi dalle mafie anche in Alto Molise, don Luigi Ciotti ospite della Caritas a Villacanale

La comunità di Villacanale di prepara ad accogliere don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera contro le mafie. E’ previsto per il prossimo 4 agosto, dalle ore 18 in piazza San Giocondino a Villacanale, l’incontro con il noto sacerdote antimafia, già sotto scorta da anni. Un evento culturale a cura della scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” e della Caritas diocesana di Trivento, dirette da don Alberto Conti, parroco di Castelguidone e amico fraterno di don Luigi Ciotti.

Nel recente passato la scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” e la Caritas diocesana di Trivento hanno manifestato vicinanza e affetto dopo aver letto delle minacce di morte rivolte da Totò Riina a don Luigi Ciotti. La presenza del sacerdote antimafia in Alto Molise e Alto Vastese non è certo una novità, ma è sempre un onore e un piacere. Proprio in occasione di un evento organizzato dalla Caritas guidata da don Alberto, il fondatore di Libera contro le mafie spiegò: «La Chiesa e la società non hanno bisogno solo di indignati, che guardano al cielo, ma di persone che si impegnano direttamente, che si sporcano le mani qui sulla terra per aiutare gli ultimi, per riconoscere il volto di Dio negli ultimi della società. Indignarsi sulla scia delle spinte emotive non basta, non può bastare al cristiano. Dobbiamo assumerci la nostra parte di responsabilità, sporcarci le mani».

Caterina d’Alba