Libertà di stampa e querele temerarie, il convegno dell’Odg Abruzzo a Vasto

L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, in un periodo storico in cui la libertà di stampa è messa costantemente in pericolo da censure, minacce, e querele temerarie contro i professionisti dell’informazione, si propone di fare il punto della situazione individuando percorsi di autodifesa nel convegno “Libertà di Stampa e Querele Temerarie” in programma a Vasto (CH), martedì 14 giugno, alle ore 15, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in Vicolo Raffaello, 1.

Prenderanno parte al convegno, nella veste di relatori, Stefano Pallotta, Presidente dell’Ordine Giornalisti d’Abruzzo, Giampaolo Di Marco, Presidente Associazione Vastese della Stampa 1957, Christian Lalla, giornalista professionista e Giuseppe F. Mennella, Segretario di Ossigeno per l’Informazione, Osservatorio promosso congiuntamente dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dall’Ordine dei Giornalisti con lo scopo di monitorare minacce e gravi abusi a danno di giornalisti italiani compiuti per oscurare notizie di interesse generale per l’opinione pubblica.

“La verità per alcuni è scomoda ma è l’unica strada che può renderci liberi di scegliere da che parte stare. Nonostante la caccia alle streghe scatenata contro chi vuole far conoscere la verità esistono ancora giornalisti che, avendo come unico punto di riferimento i lettori, raccontano fatti che tutti noi abbiamo il diritto di conoscere. A questi giornalisti non dovrebbe mai mancare il sostegno di ognuno di noi perché è grazie a loro se le ingiustizie, le violazioni di diritti, gli impicci, gli affari sporchi e le mafie vengono a galla”.

Così Christian Lalla commenta il convegno sulla libertà di stampa e le querele temerarie in programma martedì 14 giugno presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto. Per gli iscritti all’Albo dei Giornalisti il convegno assegna sei crediti deontologici previa iscrizione sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

L’ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini fino ad esaurimento posti.