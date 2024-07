Libri e cinema in corte: Storie di errori memorabili e Alternative Attuali

Continuano gli appuntamenti nella corte di Palazzo Ardinghelli all’Aquila con Estate al MAXXI L’Aquila | Libri e cinema in corte che anima l’estate con appuntamenti dedicati al cinema e alle presentazioni editoriali realizzati con il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Questa settimana sono tre gli eventi in programma,tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 17 luglio alle 19, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila e “Mercoledì della Cultura”, Piero Martin – professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Padova, già responsabile scientifico di grandi progetti internazionali, e oggi coordinatore delle attività di fisica di DTT, il nuovo grande esperimento di fusione italiano – presenta il suo volume Storie di errori memorabili. Pubblicato da Laterza, il libro illustra la forza generativa dell’errore della vita di ciascuno prendendo spunto proprio da errori che hanno dato l’opportunità, agli scienziati che li hanno commessi, di esplorare nuove prospettive arrivando talvolta a scoperte insperate.

Doppio appuntamento venerdì 19 luglio: alle 19, ancora in collaborazione con UnivAq, Giuseppe Di Natale, docente di Storia dell’arte contemporanea, dialogherà con Flavia Angelini, Carla Anzuini, Luca Cialfi e Cinzia Damiani, che firmano alcuni saggi di ricerca presenti nel libro Alternative Attuali. L’esperienza di Enrico Crispolti all’Aquila recentemente pubblicato da Quodlibet, a due anni dal convegno internazionale “Alternative Attuali. Arte Contemporanea all’Aquila,1962 – 1968” e dall’omonima mostra, entrambi realizzate al MAXXI L’Aquila. Un’occasione per raccontare la metodologia di Enrico Crispolti e le sue mostre aquilane, che videro il capoluogo abruzzese diventare un importante punto di riferimento per il panorama artistico nazionale e internazionale.

Alle 21, invece, in collaborazione con L’Aquila Film Festival, per il ciclo Visioni Primarie – selezione di film italiani d’esordio sui temi chiave della contemporaneità indagati con linguaggi e sensibilità innovativi – verrà proiettato L’altra via di Saverio Cappiello: una storia di forte amicizia in un’opera prima che mostra un sud pieno di malinconia. Sullo sfondo dei Mondiali italiani del ’90 si svolge la storia del piccolo Marcello, interpretato da un sorprendente esordiente, Giuseppe Pacenza, un ragazzino senza un padre che sogna di fare il calciatore, e del calciatore a fine carriera ma dotato di grande umanità, Andrea Viscomi, che ha le fattezze e il talento di Fausto Verginelli che sarà presente alla proiezione e dialogherà con il pubblico.