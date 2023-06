Life Bear-Smart Corridors: coesistenza pacifica tra uomo e orso, un processo sociale e culturale

Il prossimo 29 giugno alle ore 17:30 a Pettorano sul Gizio, presso il Castello Cantelmo, si terrà il primo evento pubblico del progetto LIFE Bear-Smart Corridors e la partecipazione è aperta a tutti.

Il progetto europeo LIFE Bear-Smart Corridors ha l’ambizioso obiettivo di far crescere la cultura della coesistenza uomo-orso in Appennino centrale per favorire l’espansione della popolazione di orso bruno marsicano a rischio di estinzione, attraverso la replicazione del modello di Comunità a Misura d’Orso – sperimentato con grandi risultati proprio a Pettorano sul Gizio sin dal 2015 con la Comunità a Misura d’Orso Genzana – in almeno 16 comuni, sia in aree protette sia nei corridoi ecologici che le connettono, nonché in due aree della Grecia del nord.

La promozione della pacifica coesistenza tra uomo e orso è un processo sociale e culturale in cui nessuno è escluso. La conoscenza, lo scambio di esperienze e la realizzazione di buone pratiche sono gli strumenti migliori affinché l’Appennino centrale diventi una vasta area in cui comunità locali e orsi godano di benefici davvero unici.

All’evento saranno presenti tecnici ed esperti che forniranno aggiornamenti sulla diffusione e sul comportamento dell’orso bruno marsicano come base di partenza per instaurare una discussione con chi vive e lavora sul territorio, affinché possa dare la propria opinione e il proprio contributo su come raggiungere insieme questo ambizioso obiettivo che è la coesistenza.

L’iniziativa è promossa dai partner locali del progetto LIFE Bear-Smart Corridors: Comune di Pettorano sul Gizio, Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, Salviamo l’Orso e Rewilding Apennines. Al termine dell’evento è previsto un momento conviviale.