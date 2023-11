L’imprenditore Americo Bucci dona un defibrillatore alla società sportiva Olympia Agnonese 

«Il mio è un semplice e piccolo gesto di solidarietà. Dono volentieri questa apparecchiatura salvavita alla sportiva Olympia Agnonese, in modo che sia disponibile, in caso di necessità, per tutti gli atleti che utilizzano il campo sportivo “Civitelle” di Agnone. Quando si fa sport, a tutti i livelli e a tutte le età, non si sa mai cosa può accadere e avere un dispositivo salvavita è assolutamente importante, può fare davvero la differenza tra la vita e la morte. Ovviamente il mio auspicio è che non possa mai servire a nessuno».

Così Americo Bucci, imprenditore agnonese, a margine della manifestazione di questa mattina contro la violenza sulle donne, consegnando un defibrillatore al presidente della società sportiva dell’Agnonese, Mario Russo. Bucci, oltre alla sua nota attività imprenditoriale, è un autista soccorritore del 118 di Castiglione Messer Marino e tra le tante competenze acquisite, è anche istruttore Blsd. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore possono ridurre il tasso di mortalità per arresto cardiaco. Ogni anno decine di migliaia di persone muoiono per arresto cardiaco e almeno la metà di queste potrebbe essere salvata proprio grazie alla rianimazione cardio polmonare e all’utilizzo del defibrillatore.