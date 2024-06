L’imprenditore Oscar Farinetti e il giornalista Edoardo Raspelli ospiti d’onore di ‘Casearia 2024′

Le novità non sono finite e altre arriveranno nelle prossime settimane per la fiera della filiera del latte e dei formaggi più attesa del centro sud: Casearia. Tra queste due importanti presenze: l’imprenditore Oscar Farinetti e il giornalista Edoardo Raspelli, entrambi saranno in alto Molise a fine agosto per prendere parte alla seconda edizione della kermesse che nel 2023 ha attirato ad Agnone migliaia di visitatori e addetti ai lavori. Ne danno notizia gli organizzatori di Casearia, il progetto nato lo scorso anno per promuovere la cultura della filiera del latte delle regioni italiane, che rappresenta un valore economico e sociale, con una storia profonda e radicata. L’iniziativa ha l’obiettivo di voler presentare un modello di sviluppo economico, attraverso una manifestazione specializzata e di qualità.

L’evento (30-31 agosto 1° settembre) è legato ai valori dell’autenticità dei territori delle regioni italiane, abbracciando nel contempo un concetto di sostenibilità economica e ambientale, in grado di rilanciare la micro-territorialità, la promozione dei prodotti e del turismo sostenibile. L’idea nasce dalla constatazione che le fiere e le rassegne del settore sono concentrate nel Nord Italia, mentre nel resto del Paese vi sono solo eventi focalizzati su tipicità regionali (bufala, parmigiano, ecc.). Da qui l’esigenza di colmare il divario e sviluppare un’offerta integrata tra prodotti, cultura, turismo, paesi, borghi rurali, ambiente, attraverso un approccio innovativo, creativo, in linea con le politiche dell’Unione Europea. La rassegna, consente al visitatore di vivere un’esperienza immersiva, attraverso un percorso sensoriale ed emozionale.

Ma torniamo alle guest stars, Oscar Farinetti ed Edoardo Rapelli. Il primo imprenditore e dirigente d’azienda, fondatore della catena Eataly, ex proprietario di UniEuro creata dal padre nel 1967 e poi venduta nel 2004 quando con il ricavato dà vita alla catena di distribuzione alimentare, Eataly, ispirata ai principi fondanti di Slow Food di Carlo Petrini. Nel febbraio 2013 Eataly conta filiali in Italia, in Giappone e una a New York. Alla fine del 2020 Farinetti ha lanciato Green Pea, un immenso department store dedicato a prodotti non food di alta qualità e design, ma nel contempo costruiti in armonia con la terra, l’aria e l’acqua, cioè sostenibili. Possiede varie aziende agricole dove coltiva e trasforma prodotti biologici. Ha ricevuto due lauree Honoris Causa, ha scritto vari libri di successo e tiene conferenze in tutto il mondo. Il secondo giornalista è considerato uno dei più celebri critici gastronomici. Ha cominciato la sua carriera giovanissimo scrivendo per il Corriere della Sera, per poi essere assunto dal Corriere dell’Informazione, dove si è occupato di cronaca negli anni del terrorismo. Giornalista professionista dal 1973, ha ideato la celebre rubrica tenuta sul giornale milanese Il Faccino nero, dedicata alle stroncature di ristoranti. È stato curatore e supervisore della Guida dei ristoranti d’Italia dell’Espresso. Dal 1998 conduce, prima su Rete4 e ora su Canale5, il programma della domenica mattina Melaverde. Attualmente scrive per La Stampa recensioni su alberghi e ristoranti.

Ed ancora, a Casearia arriverà anche Valentina Bergamin, miglior assaggiatore d’Italia di Formaggi 2019, consulente lattiero casearia, selezionatrice, ma soprattutto “raccontastorie” di formaggio.