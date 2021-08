“L’invisibile male” della pandemia, anche con la poesia si combatte il Covid

Ci sarà anche Tiberio La Rocca, poeta originario di Poggio Sannita anche se residente a Subiaco, la cittadina che ha dato i natali a Lucrezia e Cesare Borgia, tra i premiati del concorso nazionale Histonium di poesia e narrativa, giunto alla XXXVI edizione. Primo premio assoluto nella sezione “B” con la silloge inedita dal titolo “L’invisibile male” avente ad oggetto la pandemia che ha devastato il mondo intero, questo il piazzamento ottenuto dal poeta poggese, non nuovo a salire sul podio nel corso di manifestazioni culturali lungo tutta la penisola. La cerimonia si svolgerà il 25 settembre prossimo in collegamento video, stante il permanere della pandemia. «Finalmente, dopo tanti piazzamenti, è arrivata la vittoria in questo importante concorso e la cosa mi rende particolarmente felice. -commenta per la nostra redazione il poeta poggese – Il premio Histonium è stato il primo concorso a cui ho partecipato, nell’ormai lontano anno 2009, e vincerlo mi ha fatto davvero piacere». Ed ora, in attesa della premiazione di settembre, appuntamento in paese con lo spettacolo del 20 agosto, dedicato all’anniversario del cambiamento del nome da Caccavone a Poggio Sannita, mutamento avvenuto nel 1921, cento anni fa.

