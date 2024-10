Liste d’attesa, figuraccia del Molise: sui fondi a disposizione investiti solo il 2% (il servizio)

Una figuraccia a livello nazionale. Il Molise torna in prima pagina, in negativo, sull’abbattimento delle liste d’attesa. La XX regione d’Italia, come denuncia il servizio Fuori dal Coro, andato in onda ieri sera su rete 4, sono “dormienti” milioni di euro, pari al 98%, che andavano spesi per ridurre le fastidiose liste d’attesa. Una crociata che il consigliere regionale del M5S, Andrea Greco porta avanti da anni.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/ladri-di-salute-molise-lo-scandalo-dei-fondi-inutilizzati-al-98_F313480901008C09

Il servizio sulla rete Mediaset, parla di oltre 4milioni a disposizione, di cui solo il 2% investito per eliminare le liste d’attesa che fanno del Molise la maglia nera in Italia.

Ai microfoni della giornalista Marianna Canè, il commissario Marco Bonamico non riesce a dare dati e numeri esatti sugli investimenti fatti negli ultimi anni, mentre il direttore generale di Asrem Giovanni Di Santo rifiuta l’intervista.

L’amara conclusione è che in Molise chi ha i soldi e può rivolgersi a strutture private riesce a curarsi, chi no, è condannato a rinunciare.