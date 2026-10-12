Lite in famiglia, accoltella il fratello: 61enne arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio

I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno arrestato un uomo di 61 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato ai danni del fratello. Nella serata di ieri, i militari delle Stazioni di Rosciano e Catignano, successivamente, unitamente a…

I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno arrestato un uomo di 61 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato ai danni del fratello. Nella serata di ieri, i militari delle Stazioni di Rosciano e Catignano, successivamente, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti presso un’abitazione di Catignano, dove era stata segnalata una violenta lite in ambito familiare.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che, poco prima, una discussione tra due fratelli, scaturita per futili motivi, era degenerata in una violenta aggressione. Nel corso della lite, il 61enne avrebbe impugnato un coltello da cucina, colpendo il congiunto al collo. Anche l’anziana madre, intervenuta nel tentativo di riportare la calma e separarli, è rimasta coinvolta nell’episodio, riportando lievi superficiali ferite.

Il personale sanitario, prontamente intervenuto, ha prestato le prime cure alla vittima, disponendone il trasporto presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Fortunatamente, non versa in pericolo di vita.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di riportare la situazione alla calma e di avviare gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti. Nel corso del sopralluogo eseguito all’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno raccolto gli elementi utili alle indagini e proceduto al sequestro penale del coltello da cucina presumibilmente utilizzato nell’aggressione.

Il 61enne, immediatamente fermato, è stato accompagnato presso l’ospedale di Pescara per accertamenti sanitari. Valutata la necessità di un ricovero presso il reparto di psichiatria, l’uomo è stato affidato alle cure della struttura sanitaria, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria secondo le disposizioni adottate nel caso concreto.