Quattro ragazzi dispersi sul Monte Miletto, recuperati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Poco dopo le ore 16, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono stati allertati, tramite il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, per la segnalazione di quattro ragazzi che avevano perso l’orientamento in un’area montana del…

Poco dopo le ore 16, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono stati allertati, tramite il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, per la segnalazione di quattro ragazzi che avevano perso l’orientamento in un’area montana del Monte Miletto, nel territorio della provincia di Isernia, in prossimità di Campitello Matese.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco con due automezzi che, raggiunto il pianoro di Campitello Matese, ha avviato le operazioni di ricerca, avvalendosi delle indicazioni cartografiche e delle coordinate geografiche trasmesse dai ragazzi dispersi.

Contestualmente è stato richiesto l’intervento del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Salerno, che ha raggiunto l’area interessata con l’elicottero Drago 161.

Grazie alla ricognizione aerea, l’equipaggio è riuscito a individuare i quattro ragazzi e a procedere al loro recupero, trasportandoli in sicurezza sul pianoro di Campitello Matese, dove era presente la squadra terrestre dei Vigili del Fuoco per fornire la necessaria assistenza.

Una volta raggiunta l’area di atterraggio, i quattro ragazzi sono stati sottoposti a valutazione sanitaria da parte del medico del Soccorso Alpino, nel frattempo giunto sul posto.

L’intervento si è concluso con il recupero di tutti e quattro i ragazzi dispersi, grazie all’azione coordinata tra le squadre terrestri e il personale del reparto volo dei Vigili del Fuoco, con il supporto sanitario del Soccorso Alpino.