Lupo catturato con un cavo a nodo scorsoio, soccorso e liberato dalla Forestale: si cerca il bracconiere

Un esemplare di lupo è rimasto bloccato in un lacciolo, un cavo metallico con nodo scorsoio utilizzato dai bracconieri per la cattura illegale di selvaggina. L’episodio questa mattina a Schiavi di Abruzzo. Un cacciatore che passava in quel punto ha notato l’animale selvatico in difficoltà, bloccato dal nodo scorsoio, e ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio dei Carabinieri Forestali del comando stazione di Gissi. Giunti sul luogo della segnalazione, in località Villaggio di frazione Taverna, i forestali, dopo un primo sopralluogo, hanno richiesto l’intervento del servizio veterinario della Asl Chieti-Lanciano-Vasto. L’animale era bloccato dal nodo scorsoio, ma non ferito gravemente. E’ stato messo in sicurezza, liberato dal cappio, medicato sul posto dai veterinari e rilasciato in natura.

A conclusione dell’intervento della Asl, i Forestali hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità del bracconiere che ha posizionato sul posto la pericolosa trappola.