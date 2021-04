Lupo filmato nell’abitato di Schiavi di Abruzzo

Dopo il caso, nei giorni scorsi, di Castelguidone, un altro lupo viene avvistato e filmato all’interno di un centro abitato, questa volta a Schiavi di Abruzzo.

Il video è stato realizzato da Alessandro Campati, che ringraziamo per averlo reso disponibile alla nostra redazione, nella tarda mattina di ieri alle porte di Schiavi, lungo la provinciale che scende a Castelguidone. Pochi minuti prima lo stesso esemplare era stato fotografato presso il bivio di frazione Badia, da Gianni Fabrizio, che ci ha inviato gentilmente le foto in redazione. Dalle immagini sembra si tratti di una femmina, in buono stato di nutrizione.